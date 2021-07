Nedved | ' Locatelli vuole la Juve Ronaldo? Ci puntiamo'

(Di sabato 31 luglio 2021) MONZA - Ritorna il trofeo Berlusconi dopo sei anni, ma senza il Milan. Lasfiderà il Monza , un test in più per Allegri. Prima del match però,, oltre a celebrare l'evento, ha parlato di ...

Prima del match però,, oltre a celebrare l'evento, ha parlato di mercato e di: "È un piacere giocare questo trofeo, lo è sempre stato, ringrazio il Monza. Per, noi stiamo ...TORINO - Se l'ad del Sassuolo Carnevali dice cheandrà via solamente alle giuste condizioni, la Juventus è sicura di arrivare al suo ...- ha ribadito il vicepresidente bianconero Pavel...Il dirigente a Italia 1: «Siamo convinti che questa offerta sia buona e giusta. Vogliamo concludere, questo è chiaro» ...Il dirigente bianconero spiega a che punto è la trattativa per il centrocampista del Sassuolo e la situazione legata a CR7. Leggi di più ...