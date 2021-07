Fra le oltre ottocento chiamate in 24 ore, di cui 130 in Puglia, il dramma di Difesa Grande Incendio: il sindaco gravinese non si sposta dal luogo del devastante incendio neanche la notte per seguire le operazioni dei vigili del fuoco (Di sabato 31 luglio 2021) Il sindaco di Gravina in Puglia è lì anche la notte. Alesio Valente sintetizza le preoccupazioni di un’intera comunità per il bosco di Difesa Grande. Tweet dei vigili del fuoco: Incendi boschivi, nelle ultime 24 ore svolti dai vigili del fuoco oltre 800 interventi: 250 in Sicilia, 130 in Puglia e Calabria, 90 nel Lazio e 70 in Campania. L'articolo Fra le oltre ottocento chiamate in 24 ore, di cui 130 in Puglia, il dramma ... Leggi su noinotizie (Di sabato 31 luglio 2021) Ildi Gravina inè lì anche la. Alesio Valente sintetizza le preoccupazioni di un’intera comunità per il bosco di. Tweet deidel: Incendi boschivi, nelle ultime 24 ore svolti daidel800 interventi: 250 in Sicilia, 130 ine Calabria, 90 nel Lazio e 70 in Campania. L'articolo Fra lein 24 ore, di cui 130 in, il...

