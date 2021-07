Leggi su databaseitalia

(Di venerdì 30 luglio 2021) La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha deciso dire la data didelCovid di Johnson & Johnson a sei, prolungando per la seconda volta la data dimentre i paesi”affogati” nei sieri lottano per liberarsene. La società Big Pharma ha dichiarato mercoledì che la FDA ha approvato la nuova data di proviene da Database Italia.