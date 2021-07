Juve, ufficiale il prestito di Frabotta al Verona (Di venerdì 30 luglio 2021) ROMA - "Gianluca Frabotta vestirà, nella prossima stagione, la maglia dell'Hellas Verona. E' infatti ufficiale il passaggio del giocatore alla squadra gialloblu, a titolo temporaneo, fino al 30 ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 luglio 2021) ROMA - "Gianlucavestirà, nella prossima stagione, la maglia dell'Hellas. E' infattiil passaggio del giocatore alla squadra gialloblu, a titolo temporaneo, fino al 30 ...

juventusfc : Ufficiale | Gianluca Frabotta in prestito all' @HellasVeronaFC - juventusfc : Ufficiale | @marko_pjaca20 in prestito al @TorinoFC_1906 - juventusfc : Ufficiale | Simone Padoin entra nello staff di Mister Allegri! - yassa9898 : RT @juventusfc: Ufficiale | Gianluca Frabotta in prestito all' @HellasVeronaFC - Fprime86 : RT @CorSport: #Juve, ufficiale il prestito di #Frabotta al #Verona ?? -