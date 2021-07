Grugliasco | voleva casa più grande | si da fuoco nell’ufficio del sindaco

(Di venerdì 30 luglio 2021) Aveva preso regolare appuntamento con ildiRoberto Montà, ma dentro l’ufficio del primo cittadino si ha inscenato la sua protesta, che non è finita in tragedia solo grazie all’intervento dello stesso Montà. Protagonista del gesto un uomo di 64 anni che era negli uffici del Comune diper chiedere di poter vedersi assegnare unapiù. All’improvviso l’uomo si è cosparso di benzina che aveva dentro una bottiglietta di plastica portata con sé e ha estratto un accendino. Ilglielo ha strappato dalla mani evitando il peggio. L'articolo ...

La Stampa

