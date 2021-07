Djokovic eliminato da Zverev in semifinale, niente medaglia d'oro e addio al Golden Slam (Di venerdì 30 luglio 2021) Il campione serbo è stato battuto in semifinale dal tennista tedesco. Sfuma uno dei suoi grandi obiettivi, quello di vincere nello stesso anno i 4 titoli principali e l'oro ... Leggi su today (Di venerdì 30 luglio 2021) Il campione serbo è stato battuto indal tennista tedesco. Sfuma uno dei suoi grandi obiettivi, quello di vincere nello stesso anno i 4 titoli principali e l'oro ...

ilpost : Novak Djokovic è stato eliminato dal torneo olimpico di tennis, non potrà ottenere il “Golden Slam” - ilPostSport : RT @ilpost: Novak Djokovic è stato eliminato dal torneo olimpico di tennis, non potrà ottenere il “Golden Slam” - LDeSantis2 : Mazza oh, tutti a perculà Djokovic manco fosse stato eliminato da FognAH NO, BerrettAH NO, SinnAH NO, SonegAH NO, o… - Maddi_FCIM : RT @MatteDj23: Djokovic eliminato. Si gode? No, si SGODAZZA BRUTALMENTE. - PalermoToday : Djokovic eliminato da Zverev in semifinale, niente medaglia d'oro e addio al Golden Slam -