Covid oggi Sicilia, 724 contagi e 4 morti: bollettino 30 luglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Palermo, 30 lug. (Adnkronos) (Loc/Adnkronos) Sono 724 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 30 luglio. Registrati inoltre altri 4 morti. 13.233 i tamponi processati nelle ultime 24 ore nell’Isola, dove gli attuali positivi salgono a quota 9.995. L’Isola è terza in Italia per nuovi contagi giornalieri dopo Veneto e Lazio. In un solo giorno i guariti sono stati 200, 6.043 i decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 268, mentre si trovano in terapia intensiva 30 pazienti. Questa la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) Palermo, 30 lug. (Adnkronos) (Loc/Adnkronos) Sono 724 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 30. Registrati inoltre altri 4. 13.233 i tamponi processati nelle ultime 24 ore nell’Isola, dove gli attuali positivi salgono a quota 9.995. L’Isola è terza in Italia per nuovigiornalieri dopo Veneto e Lazio. In un solo giorno i guariti sono stati 200, 6.043 i decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 268, mentre si trovano in terapia intensiva 30 pazienti. Questa la ...

