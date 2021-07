Piano Scuola 2021, pulizie fai da te, mascherine trasparenti e niente obbligo vaccinale: le novità (Di giovedì 29 luglio 2021) Il governo è al lavoro per la riapertura delle scuole per settembre. Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, presenterà nei prossimi giorni alle Regioni il Piano per settembre. Così come anticipa il Corriere della Sera, le linee guida ricalcano le indicazioni del CTS. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 luglio 2021) Il governo è al lavoro per la riapertura delle scuole per settembre. Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, presenterà nei prossimi giorni alle Regioni ilper settembre. Così come anticipa il Corriere della Sera, le linee guida ricalcano le indicazioni del CTS. L'articolo .

Advertising

Corriere : Scuola, il piano dei presidi: se c’è un caso di contagio, andrà in Dad soltanto chi non è vaccinato - Italia_Notizie : Scuola, il piano definitivo: pulizie fai da te e mascherine trasparenti|Se ci sono contagi, in Dad chi non è vacc… - Monica59374295 : @matteosalvinimi 4) Lo sport fa bene. Ma, mi spiace Matteo, a scuola non puoi metterlo sullo stesso piano dell'italiano e della matematica - orizzontescuola : Piano Scuola 2021, pulizie fai da te e mascherine trasparenti e niente obbligo vaccinale: le novità - Corriere : Scuola, il piano definitivo: pulizie fai da te e mascherine trasparenti -