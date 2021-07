MATHEUS HENRIQUE, EQUILIBRIO E RAPIDITÀ (Di giovedì 29 luglio 2021) Nell’attesa chi si concluda il trasferimento di Locatelli alla Juventus, il Sassuolo ha praticamente già messo le mani sull’erede del calciatore Campione d’Europa. Si tratta di MATHEUS HENRIQUE, centrocampista centrale brasiliano attualmente in forza al Gremio. Classe 1997, MATHEUS HENRIQUE è cresciuto calcisticamente nel Sao Caetano, squadra proprietaria del suo cartellino fino al settembre 2018, per poi esplodere definitivamente al Gremio. Con quest’ultimo club, infatti, ha vinto da protagonista il campionato nazionale nel 2019. Di piede destro e alto 1.75 m, sfrutta la sua sua agilità per saltare l’avversario (talvolta ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) Nell’attesa chi si concluda il trasferimento di Locatelli alla Juventus, il Sassuolo ha praticamente già messo le mani sull’erede del calciatore Campione d’Europa. Si tratta di, centrocampista centrale brasiliano attualmente in forza al Gremio. Classe 1997,è cresciuto calcisticamente nel Sao Caetano, squadra proprietaria del suo cartellino fino al settembre 2018, per poi esplodere definitivamente al Gremio. Con quest’ultimo club, infatti, ha vinto da protagonista il campionato nazionale nel 2019. Di piede destro e alto 1.75 m, sfrutta la sua sua agilità per saltare l’avversario (talvolta ...

