Christopher Nolan, Netflix: "Faremo tutto quanto è in nostro potere per avere il suo prossimo film" (Di giovedì 29 luglio 2021) Netflix tifa per la rottura tra Christopher Nolan e Warner Bros. per assicurarsi i diritti del suo prossimo lavoro del cineasta inglese. Uno dei principali quesiti che si pone Hollywood riguarda Christopher Nolan: dopo le polemiche con la scelta di Warner Bros. di far uscire i titoli più forti in contemporanea in streaming ci sarà la prevista rottura? In tal caso Netflix è pronta a fare tutto ciò in suo potere per acquisire i diritti del prossimo film di Nolan. Dopo l'annuncio della nuova ...

