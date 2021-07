Vaccino covid Pfizer, terza dose aumenta efficacia contro variante Delta (Di mercoledì 28 luglio 2021) La terza dose di Vaccino Pfizer avrebbe un’efficacia notevole contro la variante Delta del coronavirus. Una terza dose del Vaccino anti-covid di Pfizer/BioNTech induce “titoli di anticorpi neutralizzanti contro la variante Delta che sono più di 5 volte superiori nelle persone più giovani e oltre 11 volte maggiori nelle persone anziane, rispetto a 2 dosi”, evidenziano i dati diffusi da Pfizer in relazione ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ladiavrebbe un’notevoleladel coronavirus. Unadelanti-di/BioNTech induce “titoli di anticorpi neutralizzantilache sono più di 5 volte superiori nelle persone più giovani e oltre 11 volte maggiori nelle persone anziane, rispetto a 2 dosi”, evidenziano i dati diffusi dain relazione ...

corradoformigli : Il 98,8% dei morti per #Covid da febbraio a oggi non aveva ricevuto la doppia dose di vaccino. Serve altro? #GreenpassObbligatorio - Corriere : Aveva 55 anni, si era convinto che il Covid fosse un’influenza che si può curare a casa, che il vaccino non fosse n… - nzingaretti : L’Aeroporto di Fiumicino è il primo al mondo dove si potrà fare il vaccino in partenza per le vacanze. È il sistem… - anninaa00 : Faccio fatica a capire...il vaccino serve a prevenire il Covid...il plasma a curarlo. Io preferisco prevenire #DeDonno - PagliariCarlo : @gzibordi @bikers7777 Io sono favorevolissimo al vaccino. Ma devo dire che mia figlia, fatta a metà giugno la 2' do… -