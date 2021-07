Sarri furioso per l’1-1 contro il Padova «Faccio finta di non aver visto | non si può difendere così»

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Corriere dello Sport racconta la furia di Maurizio, ieri, in panchina, durante l’amichevoleil(finita 1-1). “Nel primo tempo ha liquidato la squadra dicendole «di non». Zero aggressione, zero pressing, zero palleggio, schemi di marmo, posizioni sballate, difesa imprecisa nella costruzione”. Il pareggio lo ha fatto imbestialire. “Era imbelvito, ha sferrato un pugnola panchina: «Non si può», l’urlo. Era una Lazio sbagliata, sbadigliante, passiva, sempre ...

Dopo un comunicato della Lazio in cui la società ha detto di 'tutelare il proprio tesserato' senza però esprimere una condanna nei confronti dei tifosi autori degli insulti, il mister Maurizio...A queste condizioni, Luis Alberto non si muove dalla Lazio, malo vuole stramotivato. Gli ha ... Restae si sta già muovendo in prima persona per offuscare il caso Luis Alberto con un ...Sul CorSport le urla del tecnico e i pugni sferrati contro la panchina per una "Lazio sbagliata". «Stiamo facendo un casino incredibile» ...La nuova Lazio targata Sarri sta nascendo in queste settimane. Non sarà semplice vedere sin da subito il gioco spumeggiante dell'ex Juve ...