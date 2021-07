Bob Odenkirk, il post di Bryan Cranston per la co-star di Breaking Bad: "Preghiamo per lui" (Di mercoledì 28 luglio 2021) Bryan Cranston ha pubblicato un post su Instagram dopo aver appreso del recente collasso di Bob Odenkirk, amico nonché co-star di Breaking Bad. Bryan Cranston, star di Breaking Bad, sta chiedendo ai fan di inviare buoni pensieri e preghiere a Bob Odenkirk, l'interprete di Saul Goodman che è stato ricoverato d'urgenza in ospedale martedì 27 luglio dopo essere collassato sul set di Better Call Saul in New Mexico. Cranston ha scelto Instagram per pubblicare una foto di Bob aggiungendo nella ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 luglio 2021)ha pubblicato unsu Instagram dopo aver appreso del recente collasso di Bob, amico nonché co-diBad.diBad, sta chiedendo ai fan di inviare buoni pensieri e preghiere a Bob, l'interprete di Saul Goodman che è stato ricoverato d'urgenza in ospedale martedì 27 luglio dopo essere collassato sul set di Better Call Saul in New Mexico.ha scelto Instagram per pubblicare una foto di Bob aggiungendo nella ...

fanpage : #BobOdenkirk trasportato d'urgenza in ospedale, ha avuto un malore sul set - Fede__Mere : RT @perchetendenza: 'Bob Odenkirk': Perché secondo quanto riportato da @TMZ ha avuto un malore improvviso in Nuovo Messico, sul set della s… - George32027 : RT @IlMist: Possiamo cortesemente tenere una finestrella live sulle condizioni di Bob Odenkirk su tutti i canali tv del mondo? Grazie. - francobus100 : Bob Odenkirk collassa su set di Better Call Saul, ricoverato - _sernham : Ho appena saputo di Bob Odenkirk e mi sto sentendo male. -