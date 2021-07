Il presidente del Bordeaux accoglie Petkovic: “Prendere un allenatore così fa capire le nostre ambizioni” (Di martedì 27 luglio 2021) Gerard Lopez, presidente del Bordeaux, ha dato con le seguenti parole al sito ufficiale del club il benvenuto a Vladimir Petkovic: “Siamo orgogliosi di poter avere Vladimir. Ha il profilo perfetto per unirsi a un progetto a lungo termine con il club. Personalmente devo anche ringraziarlo per la sua determinazione e la sua voglia di unirsi a noi. Ha fatto la differenza. Reclutare un allenatore del genere con una tale aura e un tale curriculum è anche la prova della nostra ambizione per questa stagione. Ringrazio anche la federazione svizzera per averci permesso di stabilire scambi sani e produttivi al fine di facilitare ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) Gerard Lopez,del, ha dato con le seguenti parole al sito ufficiale del club il benvenuto a Vladimir: “Siamo orgogliosi di poter avere Vladimir. Ha il profilo perfetto per unirsi a un progetto a lungo termine con il club. Personalmente devo anche ringraziarlo per la sua determinazione e la sua voglia di unirsi a noi. Ha fatto la differenza. Reclutare undel genere con una tale aura e un tale curriculum è anche la prova della nostra ambizione per questa stagione. Ringrazio anche la federazione svizzera per averci permesso di stabilire scambi sani e produttivi al fine di facilitare ...

