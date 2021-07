“Guardiani della Galassia Vol. 3”: rivelati alcuni dettagli dal regista James Gunn (Di martedì 27 luglio 2021) Le riprese del terzo capitolo della trilogia Marvel “Guardiani della Galassia” dovrebbero iniziarea novembre 2021 in Georgia, per arrivare nelle sale cinematografiche internazionali a maggio 2023. Ci separa quindi ancora molto tempo dalla visione di “Guardiani della Galassia Vol. 3“, ma alcuni dettagli già aleggiano nell’aria. Durante un’intervista promozionale per il film di prossima uscita “The Suicide Squad – Missione Suicida” a James Gunn, regista e sceneggiatore anche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Le riprese del terzo capitolotrilogia Marvel “” dovrebbero iniziarea novembre 2021 in Georgia, per arrivare nelle sale cinematografiche internazionali a maggio 2023. Ci separa quindi ancora molto tempo dalla visione di “Vol. 3“, magià aleggiano nell’aria. Durante un’intervista promozionale per il film di prossima uscita “The Suicide Squad – Missione Suicida” ae sceneggiatore anche ...

Advertising

marcotravaglio : I DRAGARÀN L’ayatollah Khomeini aveva i Pasdaràn, i Guardiani della Rivoluzione. Draghi ha i Guardiani della Restau… - MIDNIGHTXL1 : basta vado a vedere i guardiani della Galassia non ci sono per nessuno (mood VRENZOLA) - Stay_Nerd : James Gunn: “The Suicide Squad è più violento di Guardiani della Galassia” - cinefilosit : Guardiani della Galassia Vol. 3 avrà connessioni più ampie con il MCU? Parla James Gunn #ILoveCinefilos - aikogillies : pov sei me e pensavi di annoiarti in spiaggia fin quando non hanno iniziato a parlare di Iron Man, Civil War, Loki… -