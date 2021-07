Orgoglioso di essere gay e campione olimpico | il forte messaggio di Tom Daley dopo l' oro nei tuffi

(Di lunedì 26 luglio 2021) Mi sento incredibilmentedi dire che sono un uomo gay e anche un. Quando ero più giovane non pensavo che avrei mai ottenuto nulla.undimostra che...

Mi sento incredibilmentedi dire che sono un uomo gay e anche un campione olimpico. Quando ero più giovane non pensavo che avrei mai ottenuto nulla.un campione olimpico dimostra che chiunque può ottenere ..."È arrivato il momento dei saluti e con questo posso dire didi aver fatto parte di un gruppo così unito e determinato. Un grazie va a tutti i miei compagni, a tutto lo staff e a ...“Mi sento incredibilmente orgoglioso di dire che sono un uomo gay e anche un campione olimpico”. A dirlo in conferenza stampa è stato tuffatore inglese Tom Daley, che insieme al collega Matthew Lee si ...Mi sento incredibilmente orgoglioso di dire che sono un uomo gay e anche un campione olimpico. Quando ero più giovane non pensavo che avrei mai ottenuto ...