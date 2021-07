La palla di fuoco in cielo. "Ha aperto porte e finestre"

Advertising

Corriere : Un meteorite avvistato nella notte nei cieli di Oslo, i cittadini: «Sembrava una palla di fuoco» - Marilenapas : RT @Corriere: Un meteorite avvistato nella notte nei cieli di Oslo, i cittadini: «Sembrava una palla di fuoco» - boezio_severino : @Corriere ...era una palla di fuoco... simile a quelle pubblicate sui giornali...ma molto meno distruttiva...?????? - genovesergio76 : RT @Corriere: Un meteorite avvistato nella notte nei cieli di Oslo, i cittadini: «Sembrava una palla di fuoco» - SusanaMNK : RT @Corriere: Un meteorite avvistato nella notte nei cieli di Oslo, i cittadini: «Sembrava una palla di fuoco» -

Ultime Notizie dalla rete : palla fuoco

Un meteorite di enormi dimensioni ha illuminato sabato notte il cielo della Norvegia meridionale, provocando un'ondata di avvistamenti segnalati fino alla Svezia. Un'enormediDiverse persone hanno contattato la polizia per dire di aver visto una luce estremamente intensa e di aver sentito forti rumori secondo quanto riportato dall'emittente norvegese Nrk e ...Soprannominata "lada football" dagli aviatori, la macchina in sé è un oggetto molto ... il tempo necessario a mettere ail Norden e un periodo più che sufficiente per diventare oggetto di ...Nella notte scorsa i cittadini di Oslo, capitale della Norvegia, hanno assistito al passaggio di un meteorite gigantesco. Esso non ha causato danni e si è inabissato nelle foreste attorno alla città.I risultati e le classifiche dei gironi del torneo olimpico di basket in svolgimento a Tokyo, Giappone. Dal 25 luglio all’8 agosto la palla a spicchi sarà protagonista nella Terra del Sol Levante. Pre ...