Ronaldo in arrivo a Torino | ecco l’agenda della settimana del portoghese

(Di domenica 25 luglio 2021)comincia oggi la prima, lungacon la Juve dopo le vacanze. Tutti gli appuntamenti delInizia oggi lache darà il via alla quarta stagione dialla Juve, l’ultima prevista dal suo contratto. È previsto per oggi, infatti, il suo ritorno adopo le vacanze post Europei. Domanicomincerà il suo ritiro agli ordini di Allegri insieme ai compagni di squadra alla Continassa. Da martedì potrebbe avere un confronto con la dirigenza per il futuro. Il, quindi, potrebbe essere a disposizione di ...

Advertising

mirkonicolino : @FrankMrMinnesot @MassMing Al momento a centrocampo c'è un calciatore di troppo da lasciare fuori lista (dando per… - junews24com : Nedved blinda Ronaldo: «Resta con noi, è già stato convocato» - junews24com : Nedved blinda Ronaldo: «Resta con noi, è già stato convocato» - - TheMattDP10 : ??JUVENTUS | GROSSO COLPO DI SCENA IN ARRIVO? - ilciccio67 : RT @girpell: L'agenda di Cristiano Ronaldo al momento non è cambiata: CR7 è atteso domenica a Torino (arrivo nel pomeriggio). Lunedì primo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo arrivo

...arriverà a Torino per riallacciare il filo con la Juve e delineare il suo futuro Un'anonima domenica di fine luglio momento clou di un mese che deciderà il futuro di Cristianoalla ......di Romero al Tottenham potrebbe infatti sbloccare Demiral all'Atalanta e l'del centrocampista della Nazionale. Ma a tenere banco in casa bianconera è anche la situazione di Cristiano. ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo e tra queste spicca sicuramente il futuro di Cristiano Ronaldo ...Ronaldo comincia oggi la prima, lunga settimana con la Juve dopo le vacanze. Tutti gli appuntamenti del portoghese Inizia oggi la settimana che darà il via alla quarta stagione di Ronaldo alla Juve, l ...