Maltempo su tutta la provincia: grandine prima nelle Valli, poi in città e pianura (Di domenica 25 luglio 2021) Una forte grandinata ha interessato tutta la provincia di Bergamo nella giornata di domenica 25 luglio: accompagnata da pioggia e potenti raffiche di vento, ha iniziato a “bombardare” prima le Valli e poi si è spostata verso la città e la pianura. Val Brembana e Valle Imagna le più colpite, ma anche la zona dell’alta Val Seriana dove veri e propri fiumi di acqua e ghiaccio hanno invaso le strade di Clusone. Berbenno, Sant’Omobono e Rota Imagna i primi paesi a sperimentare la furia del Maltempo, poi migrato verso Zogno e San Pellegrino dove si è allagata la ... Leggi su bergamonews (Di domenica 25 luglio 2021) Una forte grandinata ha interessatoladi Bergamo nella giornata di domenica 25 luglio: accompagnata da pioggia e potenti raffiche di vento, ha iniziato a “bombardare”lee poi si è spostata verso lae la. Val Brembana e Valle Imagna le più colpite, ma anche la zona dell’alta Val Seriana dove veri e propri fiumi di acqua e ghiaccio hanno invaso le strade di Clusone. Berbenno, Sant’Omobono e Rota Imagna i primi paesi a sperimentare la furia del, poi migrato verso Zogno e San Pellegrino dove si è allagata la ...

Advertising

infoitinterno : Meteo in Veneto, maltempo in arrivo. È allerta gialla in tutta la regione - infoitinterno : Torna il maltempo su tutta la Liguria con forti temporali. Risparmiato il Ponente - imperianews_it : Torna il maltempo su tutta la Liguria con forti temporali. Risparmiato il Ponente - BsKF9Puq9i6a8LR : - SgtPepp30006025 : @AlbertHofman72 ma dai su non diciamo palle il maltempo non centra niente guardate il video è tutta colpa del tubo… -