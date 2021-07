LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: in pedana Arianna Errigo contro Yara Elsharkawy (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.02 SI SBLOCCA L’EGIZIANA MA L’AZZURRA CONTINUA A DOMINARE: 13-2. 3.01 NON C’E’ STORIA Arianna Errigo E’ FAVOLOSA: 11-0. 3.00 PROSEGUE IL DOMINIO DI Errigo CHE SALE 9-0!!!! 2.59 Errigo INARRESTABILE!!!!!!!!!!!!! L’AZZURRA SALE 5-0!!!! 2.57 Partenza fulminea dell’azzurra che in un batter d’occhio si è portata avanti 3-0!!!! 2.55 IN pedana Arianna Errigo contro Yara Elsharkawy. 2.53 Vincono Steffen su Sukhov 15-12 e Ramirez su Niggeler 15-6. 2.48 Si ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.02 SI SBLOCCA L’EGIZIANA MA L’AZZURRA CONTINUA A DOMINARE: 13-2. 3.01 NON C’E’ STORIAE’ FAVOLOSA: 11-0. 3.00 PROSEGUE IL DOMINIO DICHE SALE 9-0!!!! 2.59INARRESTABILE!!!!!!!!!!!!! L’AZZURRA SALE 5-0!!!! 2.57 Partenza fulminea dell’azzurra che in un batter d’occhio si è portata avanti 3-0!!!! 2.55 IN. 2.53 Vincono Steffen su Sukhov 15-12 e Ramirez su Niggeler 15-6. 2.48 Si ...

Advertising

fanpage : È MEDAGLIA! ???????? Rimonta al cardiopalma per Samele che in lacrime esulta per la conquista della finale. Forza azzu… - zazoomblog : LIVE – Scherma fioretto femminile seconda giornata Tokyo 2020 (DIRETTA) - #Scherma #fioretto #femminile #seconda - zazoomblog : LIVE – Scherma spada maschile seconda giornata Tokyo 2020 (DIRETTA) - #Scherma #spada #maschile #seconda - infoitsport : LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: argento per Luigi Samele, l'azzurro si arrende a Szilagyi - zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Luigi Samele si gioca l’oro ci siamo! - #Scherma #Olimpiadi #Tokyo… -