Olimpiadi Tokyo: risultati italiani live. In corso la finale per l'oro di Samele (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, sabato 24 luglio 2021 - Prime due medaglie sicure per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 . Vito Dell'Aquila si gioca l'oro nella finale del taekwondo, male che vada sarà argento. E anche ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 luglio 2021), sabato 24 luglio 2021 - Prime due medaglie sicure per l'Italia alledi2020 . Vito Dell'Aquila si gioca l'oro nelladel taekwondo, male che vada sarà argento. E anche ...

Advertising

RobertoBurioni : Così come gli anti green pass boicotteranno i ristoranti dove non possono entrare, io ho deciso di boicottare la sq… - ilpost : L’apprezzata performance dei pittogrammi umani all’apertura delle Olimpiadi - fattoquotidiano : Olimpiadi di Tokyo 2021, il web non apprezza le divise dell’Italia firmate da Armani: “Sembrano le tute dei Teletub… - Albenziozeppa : RT @Eurosport_IT: BRAVO GIGI! ?? Il nostro Samele si arrende solo in finale contro il fenomeno ungherese Szilagyi: prima medaglia per l'Ita… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Tokyo 2020, Samele conquista l'argento nella sciabola. L'oro va a Szilagyi, il magiaro nella storia con tre ori consecuitivi a… -