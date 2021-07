Manchester United | è ufficiale | Solskjaer rinnova fino al 2024

(Di sabato 24 luglio 2021) Con un comunicato, ilha annunciato il prolungamento del tecnico per altri tre anni Ile Ole Gunnarrimarranno insiemeal. Il club inglese, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato il rinnovo del tecnico norvegese: «Ole Gunnarha firmato un nuovo contratto con ilche lo vedrà al club almenoal, con opzione per un altro anno. Ed Woodward, vicepresidente ...

Con un comunicato ufficiale, il Manchester United ha annunciato il prolungamento del tecnico per altri tre anni. Il Manchester United e Ole Gunnar Solskjaer rimarranno insieme fino al 2024. Il club inglese, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato il rinnovo del tecnico norvegese: «Ole Gunnar Solskjaer ha firmato un nuovo contratto con il Manchester United che lo vedrà al club almeno fino al 2024, con opzione per un altro anno. Ed Woodward, vicepresidente...