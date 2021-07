Juventus | buona la prima per Allegri | 3-1 al Cesena

Leggi su sportface

(Di sabato 24 luglio 2021) Lavince 3-1 contro ilnel primo test stagionale. La squadra di Massimiliano(accolto alla Continassa da uno striscione dei tifosi: “Noi di te sempre stati fieri”) si presenta con tanti giovani e pochi big. Uno di questi è McKennie che dopo 3? propizia la rete di De Winter che scarica un destro potentissimo che non lascia scampo a Nardi. Lagioca sul velluto e sembra essere in grado di dilagare. Ma col passare dei minuti ilprende le misure ed evita di crollare già nellafrazione di gioco. Non c’è Dybala (a bordocampo, non al meglio) e non c’è ...