Inter | inaspettato ritorno di fiamma sul mercato per i nerazzurri

Advertising

massimilianodu : Il soldato viene attaccato sempre sulle 2 cagate di calciomercato poi che avesse anticipato di un anno la zero liqu… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter inaspettato

SerieANews

... con in più la miglior versione di sempre di Nwanko Kanu, già promesso sposo dell'morattiana. ... ma sicuramente piuttosto. Anche per gli stessi camerunesi. Lo ha recentemente spiegato ...O ancora, un concretissimo secondo posto finale, totalmente, con la conseguente ... per giornalisti e opinionisti il Milan sarà meno forte di Juventus,, Atalanta e Napoli, nella ...Non si ferma più il calciomercato del Milan e dopo gli acquisti di Maignan, Ballo Tourè e Giroud, Maldini e Massara starebbero lavorando per portare in rossonero un trequartista brasiliano, di proprie ...Qualora arrivasse un’inaspettata fumata nera, diversi club sarebbero interessati ad accaparrarsi dell’ivoriano: il Liverpool su tutti ma anche l’Inter (che vorrebbe fare un ulteriore sgarbo al Milan d ...