Covid, in Lombardia nessun decesso e 574 nuovi casi: 32 a Bergamo (Di sabato 24 luglio 2021) Milano. Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati 574 nuovi casi di Coronavirus su 40.206 tamponi eseguiti. Lo riporta il bollettino di sabato 24 luglio 2021 diramato dal Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore non è stato registrato nessun decesso, mentre ieri è stato registrato un morto. Da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono 33.815. I contagi sono diminuiti rispetto a ieri, quando erano stati 691. Aumentano lievemente i pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali lombardi, calano quelli ricoverati nelle ...

