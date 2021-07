Scandalo Arbitri | sospesi Giacomelli e Massa il caso rimborsi si allarga Duro commento di Ziliani

(Di venerdì 23 luglio 2021)sono statiin via cautelativa a seguito dell’indagine della Procura arbitrale per la questione legata aigonfiati. La redazione sportiva di Sky sport 24, ha riportato le ultimissime sulloche ha colpito gliItaliani. Napolipiu.com, è da anni che porta avanti una battaglia per ripristinare la legalità nel mondo arbitrale. Basta leggere le nostre schede suglio classifica senza errori arbitrali per accorgersi che all’interno dell’AIA esiste un problema, che non si vuole affrontare.E ...

Anche i sospetti si moltiplicano: 'Chissà perché invece altrihanno deciso di andare in pensione anticipatamente... Forse per non andare anche loro nel calderone dellospese gonfiate'...Si allarga a macchia d'olio lorelativo ai rimborsi gonfiati daglidi serie A. Dopo Pasqua e La Penna , ci sono altri due big che potrebbero essere puniti per le irregolarità commesse nella richiesta di emolumenti ...Giacomelli e massa sospesi per i rimborsi illeciti. Dopo La penna e Pasqua, lo scandalo che ha colpito gli arbitri italiani si allarga.Altre possibili irregolarità relative alle richieste di rimborsi per le trasferte, la Procura vuol vederci chiaro: Massa e Giacomelli nel mirino.