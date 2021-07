Musetti-Millman in tv: data, orario, canale e diretta streaming Olimpiadi Tokyo 2020 (Di giovedì 22 luglio 2021) Lorenzo Musetti affronta John Millman in occasione del primo turno delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il giovanissimo talento di Carrara ha preso il posto di Jannik Sinner in Giappone ed è pronto a stupire nella sua prima rassegna olimpica. Non sarà semplice superare l’australiano che fa del cemento la sua superficie preferita. La sfida andrà in scena sabato 24 luglio, dalle ore 04:00 italiane sul campo 9. La diretta televisiva del match sarà offerta da Discovery+ (visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb) ed Eurosport Player, oltre che su DAZN che ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Lorenzoaffronta Johnin occasione del primo turno delledi. Il giovanissimo talento di Carrara ha preso il posto di Jannik Sinner in Giappone ed è pronto a stupire nella sua prima rassegna olimpica. Non sarà semplice superare l’australiano che fa del cemento la sua superficie preferita. La sfida andrà in scena sabato 24 luglio, dalle ore 04:00 italiane sul campo 9. Latelevisiva del match sarà offerta da Discovery+ (visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb) ed Eurosport Player, oltre che su DAZN che ...

