Elena Sofia Ricci | arriva la sospensione | decisione clamorosa della Rai

(Di giovedì 22 luglio 2021) Ladirettamente dai vertici Rai, evidentemente inevitabile il provvedimento perquesto weekend ha avuto un risveglio traumatico insieme a tutto il cast di Vivi e lascia vivere: le repliche mandate in onda dalla Rai hanno raccolto numeri troppo bassi (1.729.000 spettatori pari al 9.27% di share) rispetto L'articolo proviene da Inews.it.

giuenesis : scusate ma LIZZIE E ELENA SOFIA RICCI - elisabombshell : Perché mi sembrava Elena Sofia ricci?????? - 94LongHHrry : non trovo sofia e elena - pollettaa_ : elizabeth olsen benedetta da elena sofia ricci ed è subito convent mysteries nel multiverso - ReTwitStorm_ita : #Troppe #Repliche: Rai1 ‘non #Lascia #Vivere’ #Elena #Sofia #Ricci. Sospesa la fiction, arrivano i film alla domeni… -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Sofia

... che ha visto la partecipazione di Harvey Keitel, uno dei più grandi maestri del cinema americano, e in questa occasione presidente onorario del festival,Ricci, madrina di questa ......Lorenzo Sonego TENNISTAVOLO Debora Vivarelli TIRO A SEGNO Carabina 3 posizioni Lorenzo Bacci...TUFFI Piattaforma 10 metri Noemi Batki Sarah Jodoin Di Maria Sincro trampolino 3 metri...La decisione arriva direttamente dai vertici Rai, evidentemente inevitabile il provvedimento per Elena Sofia Ricci ...Così il Presidente della Regione Christian Solinas in occasione della presentazione, a Cagliari, della quarta edizione del “Filming Italy Sardegna Festival”, che ha visto la partecipazione di Harvey K ...