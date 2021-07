Una commissione interna indagherà su tutte le carceri dove ci sono state rivolte nel 2020, ha detto la ministra Marta Cartabia (Di mercoledì 21 luglio 2021) La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha detto che una commissione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (il DAP, uno dei quattro dipartimenti in cui si divide il suo ministero) indagherà su tutte le settanta carceri dove ci sono state rivolte nel Leggi su ilpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ladella Giustizia,, hache unadel Dipartimento dell’amzione penitenziaria (il DAP, uno dei quattro dipartimenti in cui si divide il suo ministero)sule settantacinel

Advertising

lauraboldrini : In 20 anni non c'è mai stata una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'ordine pubblico a… - riccardomagi : Ora in commissione Affari Cost a fare battaglia perché nel DL #Semplificazioni ci sia una vera semplificazione per… - SimonaMalpezzi : Con il voto favorevole della Commissione di Vigilanza, Marinella Soldi è la nuova Presidente della Rai. Ha la compe… - RobertoArdito4 : RT @paola_paola63: @FmMosca Riemetto questa foto che semplifica un po' cio che ha affermato la commissione europea e nn datemi del troll… - AmbaAradam : RT @paola_paola63: @FmMosca Riemetto questa foto che semplifica un po' cio che ha affermato la commissione europea e nn datemi del troll… -