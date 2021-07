Torna il premio giornalistico Rossella Minotti per under 35 iscritti al sindacato (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo il successo della prima edizione, anche nel 2021 viene bandito il premio giornalistico intitolato alla memoria di Rossella Minotti, collega prematuramente scomparsa nel 2019. L'iniziativa parte dalla famiglia di Rossella con la partecipazione del sindacato dei giornalisti, Fnsi e Alg. Il comitato promotore è formato da Raffaele Lorusso, segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana; Paolo Perucchini, presidente Associazione Lombarda Giornalisti; Edmondo Rho, giornalista, marito di Rossella Minotti (in rappresentanza della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo il successo della prima edizione, anche nel 2021 viene bandito ilintitolato alla memoria di, collega prematuramente scomparsa nel 2019. L'iniziativa parte dalla famiglia dicon la partecipazione deldei giornalisti, Fnsi e Alg. Il comitato promotore è formato da Raffaele Lorusso, segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana; Paolo Perucchini, presidente Associazione Lombarda Giornalisti; Edmondo Rho, giornalista, marito di(in rappresentanza della ...

