Roma, la prima trasferta di Mourinho in giallorosso. Squadra partita per Trieste (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma - È cominciata la prima trasferta di José Mourinho con la Roma. Questa mattina alle 10 la Squadra è partita da Fiumicino con un volo charter per Trieste dove questa sera alle 19.30 affronterà la ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 luglio 2021)- È cominciata ladi Josécon la. Questa mattina alle 10 lada Fiumicino con un volo charter perdove questa sera alle 19.30 affronterà la ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma prima Diretta Triestina Roma/ Streaming video tv: prima trasferta per Mourinho (amichevole) DIRETTA TRIESTINA ROMA: TERZA AMICHEVOLE PER MOURINHO Triestina Roma è in diretta dallo stadio Nereo Rocco di Trieste, e si gioca alle ore 19:30 di mercoledì 21 ... Per la prima volta dovremmo anche ...

La città di Roma avrà un posto in prima fila nel Pnrr Il Sole 24 ORE Triestina-Roma, i convocati di Mourinho: assenti Rui Patricio, Veretout e Calafiori ROMA - Sono ventuno i convocati di José Mourinho per la terza amichevole stagionale della Roma. Stasera alle 19.30 i giallorossi sfideranno la Triestina al 'Nereo Rocco', per la prima volta in diretta ...

