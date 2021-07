“Mi ha spinto ed è partito un colpo”: la versione dell’assessore leghista che ha ucciso un marocchino (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Mi ha spinto ed è partito un colpo, era furioso per la mia chiamata alla Polizia”, questa la versione di Massimo Adriatici, l’assessore leghista di Voghera arrestato per aver sparato a un 39enne di origini marocchine ieri sera in piazza Merardi, nel comune lombardo. Secondo quanto ricostruito i fatti si sono svolti poco dopo le 22 di martedì 20 luglio, quando tra l’assessore leghista del comune lombardo e la vittima è scoppiata una violenta lite davanti a un bar. Il 39enne, secondo la ricostruzione, stava infastidendo alcuni clienti del bar: l’assessore avrebbe avvertito le autorità, ma ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Mi haed èun, era furioso per la mia chiamata alla Polizia”, questa ladi Massimo Adriatici, l’assessoredi Voghera arrestato per aver sparato a un 39enne di origini marocchine ieri sera in piazza Merardi, nel comune lombardo. Secondo quanto ricostruito i fatti si sono svolti poco dopo le 22 di martedì 20 luglio, quando tra l’assessoredel comune lombardo e la vittima è scoppiata una violenta lite davanti a un bar. Il 39enne, secondo la ricostruzione, stava infastidendo alcuni clienti del bar: l’assessore avrebbe avvertito le autorità, ma ...

