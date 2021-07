Israele: Corte Suprema autorizza maternità surrogata per coppie LGBT (Di mercoledì 21 luglio 2021) In Israele, dopo oltre dieci anni di battaglia, è arrivata una sentenza storica. La Corte Suprema in Israele ha infatti autorizzato la maternità surrogata per le coppie omosessuali. Questa decisione è però destinata a causare attriti nel nuovo governo, composto da una coalizione di partiti molto diversi tra loro. Israele: cosa ha stabilito la Corte Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 21 luglio 2021) In, dopo oltre dieci anni di battaglia, è arrivata una sentenza storica. Lainha infattito laper leomosessuali. Questa decisione è però destinata a causare attriti nel nuovo governo, composto da una coalizione di partiti molto diversi tra loro.: cosa ha stabilito la

