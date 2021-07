Dani Pedrosa gareggerà al GP di Stiria

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Grazie ad una wild cardtornerà in pista per un Gran Premio, nel primo dei due appuntamenti in Austria, lo spagnolo scenderà infatti in pista con la KTM. Dopo più di 1000 giorni dall’ultima gara e due anni da collaudatore del team austriacotornerà così in pista.torna in pista nel primo GP in Austria La notizia è arrivata direttamente da KTM. Grazie ad una delle wild card concesse al team,prenderà parte al weekend austriaco dal 6 all’8 agosto. Quello che si chiamerà GP disarà il primo dei due ...

solomotori : MotoGp, Dani Pedrosa torna in pista: è la Wild Card - solomotori : MotoGp, Dani Pedrosa torna in pista: è la Wild Card (archivio) - LinaMichael93 : Dani Pedrosa ???? - Rushe_C : DANI PEDROSA? ?? - EsportsDdG : Dani Pedrosa torna a MotoGP -

Ultime Notizie dalla rete : Dani Pedrosa

... e che ha rilasciato una dichiarazione entusiastica sul ritorno in pista a Spielberg dicon KTM: ''ha preso una decisione coraggiosa scegliendo di tornare a correre dopo tanto ...- si legge - torna a correre in MotoGp. Il pilota spagnolo, 35 anni, sarà in gara con la Ktm (di cui è collaudatore) nel Gp di Stiria l'8 agosto come wild card.si è ritirato nel ...L’ex team manager di Ducati e Honda analizza la situazione in casa HRC e, come al solito, non usa filtri parlando di Pol Epargarò, “scandaloso nelle affermazioni”, e Marc Marquez, “costretto a guidare ...Rins (con Dovizioso), i ducatisti Bagnaia, Miller, Martin, Marini e Bastianini, i tester Pirro e Bradl. Tutti in sella nel weekend!