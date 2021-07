Roma: “Hysaj verme, la Lazio è fascista”, appare lo striscione a Corso Francia. Virale l’hashtag #IostoconHysaj (Di martedì 20 luglio 2021) Uno striscione a dir poco vergognoso, è apparso nella Capitale, a Corso Francia. Firmato dagli Ultras, riporta: “Hysaj verme, la Lazio è fascista”. Tutto ciò è stato scatenato da un video in cui l’ex calciatore del Napoli, Hysaj, ha cantato “Bella Ciao”, nel Corso del rito di iniziazione della Lazio. Lo striscione e la solidarietà Sin da subito è diventato Virale l’hashtag #IostoconHysaj, lanciato dai tifosi laziali che si dissociano, così facendo, dai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 luglio 2021) Unoa dir poco vergognoso, è apparso nella Capitale, a. Firmato dagli Ultras, riporta: “, la”. Tutto ciò è stato scatenato da un video in cui l’ex calciatore del Napoli,, ha cantato “Bella Ciao”, neldel rito di iniziazione della. Loe la solidarietà Sin da subito è diventato#Iostocon, lanciato dai tifosi laziali che si dissociano, così facendo, dai ...

Advertising

giusmo1 : Lazio, cantò 'Bella ciao' al primo giorno di ritiro, ultrà fascisti contro il neoacquisto Hysaj: 'Verme'… - marcopele33 : RT @perchetendenza: 'Hysaj': Per lo striscione esposto dagli Ultras Lazio sul ponte di Corso Francia a Roma - mirkotwitta : RT @angelo_forgione: #Hysaj a cantato Bella Ciao per gioco. I tifosi della #Lazio sono andato a prenderlo in albergo. Lo hanno proclamato '… - Vittoriog82 : RT @cmdotcom: Caso 'Bella Ciao', striscione choc a Roma: '#Hysaj verme, la #Lazio è fascista' - Lanf040264 : #Lazio, gli ultrà contro #Hysaj che canta #BellaCiao. Un vergognoso striscione apposto a #Roma, firmato dagli Ult… -