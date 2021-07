Covid, Abrignani: "I no vax sono come gli evasori fiscali" (Di martedì 20 luglio 2021) I no - vax non vanno capiti, per me sono come gli evasori fiscali, pretendono che gli altri paghino per qualcosa di cui poi loro beneficiano Non usa mezze misure Sergio Abrignani, docente di ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 20 luglio 2021) I no - vax non vanno capiti, per megli, pretendono che gli altri paghino per qualcosa di cui poi loro beneficiano Non usa mezze misure Sergio, docente di ...

