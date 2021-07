Variante Delta | Francia a rischio coprifuoco Ecco i Paesi dove c' è già

Advertising

RobertoBurioni : La diffusione dei virus a trasmissione respiratoria (come SARS-CoV-2) è attenuata in estate. Purtroppo questa atten… - borghi_claudio : 7) DIRE CHE SE NON CI VACCINIAMO TUTTI SI CREANO LE VARIANTI E' UNA SCIOCCHEZZA Supponiamo anche che perchè siamo… - fattoquotidiano : Variante Delta, Bassetti a La7: “È scandaloso che ci siano ancora politici scettici sui vaccini. Di questo passo a… - michele81660 : @VeroDeRomanis @repubblica Avere abusato dell'ottimo paretiano in ogni questione di teoria economica per poi accant… - LuisaCipriani2 : @fdalmaso @azangrillo @Corriere Un esempio pratico...continuano a rimbambire le persone sulla pericolosità della va… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta

Mentre i vaccini anti - Covid attualmente in circolazione continuano a mostrare evidenti limiti di efficacia di fronte alle nuove varianti ed in particolare davanti allache tanto sta preoccupando gli esperti italiani, il governo Draghi sta mettendo a punto un decreto sul green pass con lo scopo di spingere i non vaccinati ad accettare il siero. Il ...Laha ormai catturato l'intera Europa e ogni paese cerca di difendersi per come può, anche adottando misure che sembrano in alcuni casi troppo leggere, mentre in altri troppo severe. La ...Variante Delta e aumento dei contagi, in Francia potrebbe tornare il coprifuoco Non è escluso il ripristino del coprifuoco in Francia: lo ha annunciato il segretario di Stato Clément Beaune. Secondo i ...Il motivo è piuttosto semplice: la crescente diffusione della variante Delta su tutto il territorio nazionale sta causando un'impennata dei contagi. In base al bollettino di monitoraggio di ieri, 18 ...