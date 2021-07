Sky Brown | la skater alle Olimpiadi 2020 che è un modello di ispirazione

(Di lunedì 19 luglio 2021) A soli tredici anni, Skyè una stella dello skateboard: un concentrato di forza e di spontaneità, ma soprattutto unda seguire per le ragazze di oggi. Nata in Giappone, ha vissuto in California (ed è anche britannica): una cittadina del mondo, che non si pone confini mentali né limiti, soprattutto nello sport, che è il suo mondo. Tra le altre cose, è stata protagonista del documentario “Reaching the Sky” per Discovery+. Non è solo un’atleta di talento, ma molto di più:non sogna unicamente di vincere la medaglia. Spera che tutti – soprattutto altre ragazze come lei – ...

Il collegamento per l'intervista è fatto su Zoom, ma la lontananza non si sente. Il sorriso che non sembra abbandonarla mai sembra quasi un simbolo della California in cui, 13 anni, si allena per le Olimpiadi , quando non è in Giappone, dove è nata. La sua nazionalità è però è britannica per parte di padre e per il team GB va a Tokyo 2020 , la più giovane ...Sullo skateboard, nuovo sport olimpico, va da quando aveva due anni. A 13 Sky Brown partecipa ai giochi di Tokyo e vuole farlo per vincere la medaglia più importante, ma anche per essere un modello pe ...