E' stato istituito al ministero dello Sviluppo economico un Fondo da 400 milioni di euro per il sostegno delle grandi Imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a causa dell'emergenza Covid. Lo prevede il decreto attuativo del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che è stato firmato di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. Si tratta di una norma, l'art.37 del decreto Sostegni, che ha l'obiettivo di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività di Imprese che operano sul territorio nazionale

Imprese, istituito Fondo da 400 mln per aziende in difficoltà: come funziona QuiFinanza La sfida degli Its per rilanciare una formazione d’eccellenza Pronti da investire 1,5 miliardi di euro per la completa revisione e il finanziamento degli Istituti tecnici superiori come non è mai stato fatto finora. Risorse che non possono essere sprecate, per u ...

Imprese, istituito Fondo da 400 mln per aziende in difficoltà: come funziona Si tratta di una norma, l’art.37 del decreto Sostegni, che ha l’obiettivo di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività di imprese che operano sul territorio nazionale e che si trovano ...

