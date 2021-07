Catturato evaso dal carcere di san Donato

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 19 luglio 2021) Pescara - Ripreso il detenuto che eral'11 luglio scorso dalla casa circondariale Sandi Pescara. È così durata otto giorni la latitanza di un 21enne egiziano che durante l'ora d'aria era riuscito due domeniche fa ad eludere la sorveglianza e a scavalcare un muretto delper darsi alla fuga. Immediate le ricerche delle forze dell'ordine che nell'imminenza del fatto non avevano dato esito. Nelle ultime ore la svolta con il detenuto rintracciato e arrestato dagli agenti della Questura di Pescara. Il 21enne eraper scontare una pena in seguito ad una rapina.