Anche la Norvegia accusa la Cina per un cyber attacco al parlamento (Di lunedì 19 luglio 2021) Stesso giorno, doppia accusa. Non solo quella degli Stati Uniti al governo cinese per il cyber attacco a Microsoft ma Anche quella della Norvegia per il cyber attacco al parlamento. L’attacco informatico in questione risale allo scorso 10 marzo e ha preso di mira il sistema di posta elettronica del parlamento. Le autorità norvegesi hanno apertamente chiesto a quelle del paese del Dragone di prendere provvedimenti perché tali situazioni – considerata la gravità di un attacco hacker ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 luglio 2021) Stesso giorno, doppia. Non solo quella degli Stati Uniti al governo cinese per ila Microsoft maquella dellaper ilal. L’informatico in questione risale allo scorso 10 marzo e ha preso di mira il sistema di posta elettronica del. Le autorità norvegesi hanno apertamente chiesto a quelle del paese del Dragone di prendere provvedimenti perché tali situazioni – considerata la gravità di unhacker ...

