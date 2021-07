Stanziamento per nuovi mezzi e formazione personale dei Vigili del Fuoco in Lombardia (Di domenica 18 luglio 2021) La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha approvato uno schema di accordo triennale con il Ministero dell’Interno, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile e la Direzione regionale Vigili del Fuoco Lombardia. Oggetto dell’accordo è il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in attuazione della legge regionale 11 del 2017. “La legge 11 – ha spiegato Foroni – punta infatti a migliorare ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 18 luglio 2021) La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha approvato uno schema di accordo triennale con il Ministero dell’Interno, il Dipartimento deideldel Soccorso pubblico e della Difesa civile e la Direzione regionaledel. Oggetto dell’accordo è il sostegno e la valorizzazione deldei distaccamenti volontari del Corpo nazionale deidel, in attuazione della legge regionale 11 del 2017. “La legge 11 – ha spiegato Foroni – punta infatti a migliorare ...

