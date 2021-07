Jason Sudeikis ha trovato il suo personaggio

(Di domenica 18 luglio 2021) L'attore americano sta diventando sempre più famoso e amato per “Ted Lasso”, la serie su un allenatore di calcio buono e affabile, un po' come lui

Movieplayer.it

La seconda stagione di Ted Lasso , la serie con star, tornerà su Apple TV+ il 23 luglio e online sono state condivise le prime foto ufficiali degli episodi inediti dell'acclamata comedy che ha dominato negli ultimi giorni alle nomination ...Il CEO di Apple è apparso in alcune foto promozionali insieme all'attore protagonistae con i capi di Apple TV Zack Van Amburg e Jamie Erlicht. Il primo episodio della nuova stagione ...Inoltre, all’evento ha partecipato anche Tim Cook in persona. Il CEO di Apple è apparso in alcune foto promozionali insieme all’attore protagonista Jason Sudeikis e con i capi di Apple TV Zack Van ...L'attore Jason Sudeikis ha scritto un emozionante messaggio a un critico americano dopo aver saputo che aveva perso da poco il padre. Jason Sudeikis, recentemente nominato agli Emmy e ai TCA Awards pe ...