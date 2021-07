Alluvione in Germania, sale il numero dei morti (Di domenica 18 luglio 2021) (Adnkronos) – E’ salito a 156 morti e 670 feriti il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale. Stamattina la polizia ha comunicato che nella sola regione della Renania-Palatinato i morti sono 110, portando il bilancio delle vittime in tutto il Paese a 156 comprese le 45 confermate nel Nord Reno Vestfalia. La polizia ha anche confermato 670 feriti nel distretto di Ahrweiler, al centro della crisi in Renania-Palatinato, avvertendo che il numero delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente. In molte delle zone limitrofe le linee elettriche e telefoniche non sono ancora operative. Il ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021) (Adnkronos) – E’ salito a 156e 670 feriti il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito laoccidentale. Stamattina la polizia ha comunicato che nella sola regione della Renania-Palatinato isono 110, portando il bilancio delle vittime in tutto il Paese a 156 comprese le 45 confermate nel Nord Reno Vestfalia. La polizia ha anche confermato 670 feriti nel distretto di Ahrweiler, al centro della crisi in Renania-Palatinato, avvertendo che ildelle vittime potrebbe aumentare ulteriormente. In molte delle zone limitrofe le linee elettriche e telefoniche non sono ancora operative. Il ...

Alluvione in Germania, sale il numero dei morti E’ salito a 156 morti e 670 feriti il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale. Stamattina la polizia ha comunicato che nella sola regione della Renania-Palat ...

