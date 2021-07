Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Abrignani (Cts): 'Ad agosto avremo 30mila contagi al giorno' #coronavirusitalia - Agenzia_Ansa : 'Già fra 4 o 5 giorni, se osserveremo dei picchi di contagi nelle città dove ci sono stati comportamenti a rischio,… - HuffPostItalia : Abrignani (Cts): 'Ad agosto avremo 30mila casi al giorno, come in Inghilterra' - SecolodItalia1 : Abrignani (Cts): il Covid potrebbe diventare una semplice influenza se tutti corressero a vaccinarsi… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Abrignani (Cts): correre a vaccinarsi, troppi over 60 scoperti #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Abrignani Cts

Il coordinatore delha portato l'esempio dell'aumento dei casi covid legato ai campionati ... spiega invece l'immunologo Sergio, che ha parlato al Corriere della Sera. Su chi non ha ...Lo ha detto, in un'intervista al Corriere della Sera, Sergio, immunologo del. C'è chi non è vaccinato. "Sono sempre 2,4 milioni - ha aggiunto- gli over 60 scoperti, il 15%. ...Grandi eventi, stadi e ristoranti (al chiuso) ROMA (AGI) – Il Cts spinge per un utilizzo più esteso per il green pass, perché “servono scelte per contrastare la ripresa della circolazione virale” ed è ...ROMA (ITALPRESS) – “L’esperienza di Paesi dove la variante Delta ha preso a diffondersi un mese prima dell’Italia ci indica che il Covid potrebbe essere declassato a un’influenza con un semplice gesto ...