Vaccini, la Lombardia a un passo dall’immunità di comunità: «Fra 4-5 giorni i vaccinati saranno il 70%» (Di sabato 17 luglio 2021) Entro mercoledì 21 luglio la Regione Lombardia punta a raggiungere l’agognata «immunità di comunità», stando alle proiezioni sulle adesioni alle vaccinazioni dei prossimi cinque giorni della Direzione welfare lombarda. Ad oggi infatti le persone vaccinate contro la Covid in Lombardia sono state 6.929.818. Considerando che la media giornaliera delle dosi prenotate dai cittadini nell’ultima settimana è stata parti a 14.848, per arrivare a 7 milioni di aderenti alla campagna vaccinale, il 70% della popolazione cioè la quota fissata per l’immunità di gregge, serviranno all’incirca 4,7 giorni a partire da ... Leggi su open.online (Di sabato 17 luglio 2021) Entro mercoledì 21 luglio la Regionepunta a raggiungere l’agognata «immunità di», stando alle proiezioni sulle adesioni alle vaccinazioni dei prossimi cinquedella Direzione welfare lombarda. Ad oggi infatti le persone vaccinate contro la Covid insono state 6.929.818. Considerando che la media giornaliera delle dosi prenotate dai cittadini nell’ultima settimana è stata parti a 14.848, per arrivare a 7 milioni di aderenti alla campagna vaccinale, il 70% della popolazione cioè la quota fissata per l’immunità di gregge, serviranno all’incirca 4,7a partire da ...

