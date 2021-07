Meghan e Harry, il piano per rientrare a Londra: il battesimo di Lilibet (Di sabato 17 luglio 2021) Questi primi sei mesi dell’anno non sono stati di certo privi di eventi per i Duchi di Sussex. Dopo la scandalistica intervista rilasciata a Oprah, che ha minato ancor di più il rapporto tra Harry e la sua famiglia, la morte del Principe Filippo e le ulteriori parole negative spese nei confronti della Corona inglese, Meghan ha dato alla luce la loro secondogenita, Lilibet Diana. La piccola, nata lo scorso 4 giugno, non è ancora stata inserita nella linea di successione presente sul sito ufficiale di Buckingham Palace, ma questo potrebbe avvenire in occasione del suo battesimo. Evento che, con grande sorpresa di tutti, ... Leggi su dilei (Di sabato 17 luglio 2021) Questi primi sei mesi dell’anno non sono stati di certo privi di eventi per i Duchi di Sussex. Dopo la scandalistica intervista rilasciata a Oprah, che ha minato ancor di più il rapporto trae la sua famiglia, la morte del Principe Filippo e le ulteriori parole negative spese nei confronti della Corona inglese,ha dato alla luce la loro secondogenita,Diana. La piccola, nata lo scorso 4 giugno, non è ancora stata inserita nella linea di successione presente sul sito ufficiale di Buckingham Palace, ma questo potrebbe avvenire in occasione del suo. Evento che, con grande sorpresa di tutti, ...

