Calciomercato Inter | Marotta allo scoperto | Il futuro sulle fasce

Nel pre-partita dell'amichevole dell'Inter contro il Lugano Beppe Marotta chiarisce il futuro sulle fasce: da Bellerin a Dimarco È da poco iniziata la preparazione alla prossima stagione anche per l'Inter…

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Roma - Inter, sfida per un terzino Commenta per primo E' sfida tra Roma e Inter per quanto riguarda Alex Telles . Il terzino sinistro brasiliano, del Manchester United , già in nerazzurro in passato, è nel mirino dei due club italiani, coi Red Devils pronti ad ascoltare ...

Marotta: 'Keita e Telles? Non lo escludo, ma non ci saranno trattative lampo'. E su Nandez... Beppe Marotta ha fatto il punto della situazione in casa Inter a pochi minuti dall'amichevole con il Lugano. "Gli obiettivi sono quelli di sempre, onorare la maglia ed essere competitivi. Dobbiamo onorare il tricolore che mettiamo sulla maglia, sarà un ...

Calciomercato Inter, si aspetta Bellerin. Dubbio Hateboer Corriere dello Sport Inter, Marotta apre ad un ritorno a sorpresa: le indicazioni su Telles L’Inter ha iniziato un nuovo progetto con l’arrivo in panchina di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro dovrà provare a confermarsi anche nella prossima stagione, non sarà di certo facile considerando la ...

Calcio: Marotta, dobbiamo onorare il tricolore sulla maglia dice l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta poco prima dell'amichevole dei nerazzurri con il Lugano. Il dirigente e' rassicurante sul tema del mercato: "Siamo al lavoro, il dato certo ...

