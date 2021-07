Biz Markie è morto a 57 anni, addio al principe del clown hip-hop (Di sabato 17 luglio 2021) Biz Markie, un successo hip-hop noto per la sua abilità nel beatboxing, la padronanza del giradischi e un classico del 1989 solo un amico, morto. Aveva 57 anni. La rappresentante di Marki, Jenny Izumi, ha detto che il rapper DJ è morto pacificamente venerdì sera e sua moglie è al suo fianco. La causa della morte non è stata resa nota. Il rapper, il cui vero nome era Marcel Theo Hall, ha firmato successi come “Pickin’ Boogers”, “Chinese Food” A ricordare la prolifica attività del rapper nel giorno della sua scomparsa anche il sindaco di New York, Bill de Blasio, il quale ha dichiarato: “Stiamo piangendo un vero figlio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 luglio 2021) Biz, un successo hip-hop noto per la sua abilità nel beatboxing, la padronanza del giradischi e un classico del 1989 solo un amico,. Aveva 57. La rappresentante di Marki, Jenny Izumi, ha detto che il rapper DJ èpacificamente venerdì sera e sua moglie è al suo fianco. La causa della morte non è stata resa nota. Il rapper, il cui vero nome era Marcel Theo Hall, ha firmato successi come “Pickin’ Boogers”, “Chinese Food” A ricordare la prolifica attività del rapper nel giorno della sua scomparsa anche il sindaco di New York, Bill de Blasio, il quale ha dichiarato: “Stiamo piangendo un vero figlio ...

