Sanzioni Superlega – Respinto il ricorso spagnolo, la UEFA sarà di procedere (Di venerdì 16 luglio 2021) Sanzioni Superlega – Con una serie di tweet, il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani, aggiorna sullo scenario. La UEFA sarà libera di decidere, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 16 luglio 2021)– Con una serie di tweet, il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani, aggiorna sullo scenario. Lalibera di decidere, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ZZiliani : Come ho sempre sostenuto, la grottesca iniziativa del giudice di Madrid, ultrà del Real e amico di #Perez, a difesa… - ZZiliani : Sempre che interessi: l’esclusiva di #Politico.eu sul ricorso, respinto dalla Corte di Giustizia UE, per impedire a… - ZZiliani : 1. Il ricorso d'urgenza chiedeva che l'#UEFA fosse inibita a sanzionare i club di #Superlega: respinto. 2. Le sanzi… - Inviaggio65 : RT @ZZiliani: 1. Il ricorso d'urgenza chiedeva che l'#UEFA fosse inibita a sanzionare i club di #Superlega: respinto. 2. Le sanzioni ai 9 p… - VadoDritto : @Paciugo1 @carlo79e @ZZiliani Lo statuto non prevedeva manco delle sanzioni per non aver giocato in superlega ma ch… -